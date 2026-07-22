Врио белгородского губернатора прокомментировал отставку главы Шебекинского округа Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области прокомментировал отставку главы администрации Шебекинского округа Андрея Гриднева. Чиновник досрочно сложит свои полномочия уже на этой неделе.

Александр Шуваев отметил, что к Гридневу у него нет претензий, однако важнее всяких соображений остается безопасность жителей региона. Он также подчеркнул, что в условиях, когда атаки БПЛВ и обстрелы со стороны противника усилились, у администрации на месте не должно быть права на ошибку.

- Ситуацию в округе держу на личном контроле. Нового руководителя определим с депутатами Совета – найдем человека, способного работать результативно в условиях приграничья, - заявил врио главы региона Александр Шуваев.