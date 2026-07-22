В Белгороде в ДТП с участием «скорой» пострадала фельдшер СМП

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Сегодня около половины второго дня на Богданке в Белгороде столкнулись две легковушки и машина скорой помощи. Пострадала фельдшер. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 23-летний водитель на «Тойоте Камри» при перестроении не уступил дорогу ехавшей в попутном направлении с включенными спецсигналами Газели «скорой», за рулем которой находился 37-летний водитель. В результате спецтранспорт выехал на встречную полосу и столкнулся с остановившейся на «красный» «Ладой», которой управлял 28-летний автомобилист.

При столкновении травмы получила 58-летняя фельдшер, находившаяся в машине СМП. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.