В Белгороде управы и оперативные службы работают на месте атак БПЛА

Фото: @v_v_demidov

Беспилотники ВСУ сегодня нанесли несколько ударов по гражданским объектам в Белгороде. Так, в центре города около 15:30 был атакован многоквартирный дом. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщил мэр областной столицы Валентин Демидов, в момент удара БПЛА в одной из квартир находилась девушка – она не пострадала. На данный момент сотрудники управ составляют стартовые акты всех повреждений и фиксируют нанесенный ущерб. На месте происшествия также продолжают работать оперативные службы. От удара повреждены стекла и фасад дома, также осколками посекло три автомобиля.

Еще один дрон противника около 16:30 ударил по коммерческому предприятию. Мужчина получил осколочное ранение, его госпитализировали во вторую городскую больницу. Врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.