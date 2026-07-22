Белгородец может на пять лет отправиться за решетку за поджог дома Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С заявлением о поджоге в полицию Алексеевского округа обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее горит дом, и в поджоге она подозревает бывшего сожителя. Потерпевшая долгое время проживала с 48-летним подозреваемым без регистрации брака.

Предварительно установлено, что взаимоотношения сожителей в последнее время испортились. Женщина указала злоумышленнику на выход. На почве ревности мужчина решил поджечь даме сердца дом – он зажигалкой поджог диван в комнате и ушел. Дом в итоге полностью сгорел.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении белгородца завели уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.