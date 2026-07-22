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НовостиПроисшествия22 июля 2026 14:08

Белгородцу на 2,5 года ограничили свободу за незаконное хранение боеприпасов

У фигуранта изъяли больше 1000 автоматных патронов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба прокуратуры по Белгородской области

Фото: пресс-служба прокуратуры по Белгородской области

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Волоконовского округа. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Подробности уголовного дела сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в марте текущего года житель области нашел два металлических ящика, в которых было 1047 автоматных патронов. Опасную находку он хранил в печи своего домовладения, пока ее не обнаружили и не изъяли сотрудники правоохранительных органов.

С учетом мнения прокурора суд назначил белгородцу наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы.