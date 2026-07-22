Глава Шебекинского круга Белгородской области может досрочно покинуть пост

Фото: соцсети Андрея Гриднева

Глава Шебекинского округа Белгородской области досрочно покидает свой пост. Уже в эту пятницу, 24 июля, Совет депутатов муниципалитета рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Андрея Гриднева. Об этом говорится на сайте администрации округа.

В ходе очередного заседания также объявят конкурс по отбору кандидатур на должность главы приграничного муниципалитета. Будет сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов.

С чем связан уход с должности Гриднева пока неизвестно. Напомним, Андрея Гриднева назначили на должность главы Шебекинского муниципального образования в декабре 2024 года. До этого он возглавлял Новооскольский округ.