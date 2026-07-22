В Белгороде после удара беспилотника ВСУ по многоэтажке никто не пострадал Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Беспилотник вооруженных сил Украины нанес удар по многоквартирному дому в Белгороде 22 июля. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. По крайней мере, за медицинской помощью пока никто не обратился. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

В результате атаки поврежден фасад многоэтажке, в нескольких квартирах выбиты стекла. Кроме того, повреждены три легковых автомобиля, припаркованных во дворе.

В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты уточняют информацию о других последствиях атаки.