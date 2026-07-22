В Белгородской области полиция отстранила от управления 13-летнего мотоциклиста

Накануне вечером в Корочанском округе Белгородской области внимание сотрудников ДПС привлек мотоцикл, которым управлял 13-летний подросток. Правоохранители остановили юного гонщика и отстранили его от управления.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка привлекли родителей мотоциклиста. Полиция проводит проверку, чтобы установить, каким образом мальчик получил доступ к транспортному средству.

В региональной Госавтоинспекции в очередной раз напоминают родителям о необходимости контролировать досуг детей и исключать возможность использования ими транспортных средств без соответствующих прав и навыков. Это может привести к трагическим последствиям.