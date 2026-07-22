Больше 400 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за сутки Фото: "КП" Архив.

За прошедшие сутки на дорогах Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 408 нарушений ПДД. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Так, за езду в нетрезвом виде или отказа от прохождения медицинского освидетельствования правоохранители отстранили от управления девять водителей. Еще 14 – за отсутствие прав на управление.

За руль технически неисправного транспортного средства сели 65 автомобилистов. К ответственности также привлечены шесть водителей, проигнорировавшие правила перевозки несовершеннолетних пассажиров, и 43 – в неправильной тонировкой автостекол.

Кроме того, составлено 26 административных материалов в отношении водителей, которые не предоставили на дороге преимущества пешеходам. В свою очередь 36 материалов – в отношении пешеходов, которые пересекли проезжую часть в неустановленном месте.