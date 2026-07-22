Глава белгородского Минздрава доложил об эвакуации раненых в столичные клиники Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил о ходе санитарной эвакуации шестерых жителей региона, которые получили серьезные ранения во время атак со стороны ВСУ в последние дни. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Шуваева пациентов транспортируют в столичные клиники.

По итогам телемедицинских консультаций с врачами федерального центра на лечение в Москву переводят шестерых белгородцев. Все они находятся в тяжелом состоянии с различными ранениями. Как сообщил Иконников, есть поражения головного мозга, грудной клетки, брюшной полости, верхних и нижних конечностей. Доставить пациентов в столичные клиники должны уже сегодня до конца дня.

- Регулярно докладываю о транспортировке врио губернатора: как проходит эвакуация, в штатном ли режиме. Если необходима помощь с его стороны, естественно докладываю, чтобы он включался с коллегами в других регионах, - отметил глава регионального Минздрава.