Белгородка избила приятельницу и попала под уголовное дело Фото: "КП" Архив.

С заявлением о побоях в полицию Алексеевского округа обратилась 48-летняя жительница Белгородской области. Женщина попросила правоохранителей привлечь к ответственности свою приятельницу, которая ее избила.

Предварительно установлено, что женщины распивали спиртные напитки в квартире потерпевшей. В ходе застолья между ними завязалась ссора. Когда словесные аргументы закончились, 46-летняя злоумышленница несколько раз сильно ударила по лицу хозяйку квартиры. В ходе проверки полицейские выяснили, что подозреваемая раньше уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что на белгородку завели уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на тот же срок, либо ареста на срок до шести месяцев.