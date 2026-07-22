В Белгородской области возобновили выплаты за поврежденные от атак ВСУ автомобили Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области с сегодняшнего дня возобновили выплаты за транспорт, который был поврежден в результате атак со стороны ВСУ. Первые компенсации на общую сумму около 5 миллионов рублей перечислили 38 собственникам поврежденных автомобилей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Врио главы региона напомнил, что раньше компенсации автомобилистам выплачивали из внебюджетного фонда Белгородской области. Теперь в регионе создан новый фонд, в который крупный социально ответственный бизнес внес средства.

Власти области сейчас актуализируют списки собственников поврежденных автомобилей, которые не получили компенсации за последние месяцы, пока не было выплат. Работа планомерно ведется во всех муниципалитетах региона. Еженедельно главы округов будут докладывать о ситуации Шуваеву. Для контроля в правительстве также создана специальная комиссия.

- Благодарю предпринимателей, которые не остались в стороне и поддержали жителей нашего приграничья. Для нас это реальная поддержка. Наша задача – помочь каждому, чье имущество пострадало от вражеских атак. Выплаты обязательно будут продолжены в полном объеме. Держу ситуацию на личном контроле, - подчеркнул Александр Шуваев.