Под Белгородом «Хонда» выехала на встречную полосу и врезалась в «Шевроле»

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Во вторник, 21 июля, в Яковлевском округе Белгородской области около половины десятого утра при столкновении иномарок пострадали два человека. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, на региональной трассе «Белгород – Грайворон – Козинка» 26-летний водитель «Хонды» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Шевроле», за рулем которого находился 75-летний автомобилист.

В результате столкновении я травмы получили водитель «Хонды» и 75-летняя пассажирка «Шевроле».