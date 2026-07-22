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НовостиПолитика22 июля 2026 10:12

Опасность атаки беспилотников повторно объявлены в Белгороде и округе

Жителей призывают быть предельно осторожными
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Беспилотная опасность объявлена в Белгороде и округе

Беспилотная опасность объявлена в Белгороде и округе

Фото: "КП" Архив.

В Белгороде и Белгородском округе повторно объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов 22 июля. Система оповещения в очередной раз сработала в муниципальных образованиях в 13:07 и 13:01.

Белгородцев призывают быть максимально осторожными и внимательными. По возможности оставайтесь дома. Находясь в помещении, не подходите к окнам, оставайтесь в комнате со сплошными стенами. Не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов, которые сообщают о передвижении БПЛА.

Оставайтесь в безопасном месте до отмены тревоги.