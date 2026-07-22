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НовостиПолитика22 июля 2026 9:59

Белгород, Белгородский и Шебекинский округа подверглись ракетному обстрелу ВСУ

По предварительной информации, обошлось без пострадавших
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Около полудня 22 июля вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду, Белгородскому и Шебекинскому округам. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Данных о каких-либо последствиях на земле пока также не поступало. Оперативные службы и аварийные бригады уточняют информацию о последствиях атаки противника.

Напомним, дважды в течение 20 минут в трех муниципальных образованиях сработала сирена ракетной опасности. Жители слышали серию громких звуков.