Белгород, Белгородский и Шебекинский округа подверглись ракетному обстрелу ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Около полудня 22 июля вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду, Белгородскому и Шебекинскому округам. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Данных о каких-либо последствиях на земле пока также не поступало. Оперативные службы и аварийные бригады уточняют информацию о последствиях атаки противника.

Напомним, дважды в течение 20 минут в трех муниципальных образованиях сработала сирена ракетной опасности. Жители слышали серию громких звуков.