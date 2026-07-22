В Белгородской области около 3 000 семей получили субсидию на оплату ЖКУ в 2026-м Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области с начала текущего года 2 993 семьи получили субсидию на оплату ЖКУ на общую сумму порядка 11 миллионов рублей. Размер меры социальной поддержки определяется региональным стандартом. Основное условие для получения субсидии – расходы на коммуналку превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи.

На получение субсидии в регионе могут рассчитывать пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, наниматели жилья по договору найма в ИЖС, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, а также собственники жилья (как квартиры, так и частного дома, а также их части).

Стоит отметить, что мера социальной поддержки предоставляется не только собственнику или нанимателю, но и членам семьи, которые продолжают жить в помещении, если собственник временно отсутствует по уважительным причинам.

Подробности о получении субсидии можно узнать в «Социальном навигаторе» по ссылке.