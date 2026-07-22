Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино

Ракетная опасность в Белгороде Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ракетную опасность объявили в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округе 22 июля. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 12:10 по московскому времени.

В областной столице раздалась серия мощных взрывов. По предварительной информации, сработали дежурные средства противовоздушной обороны по целям противника.

Жителей призывают спуститься в подвальное помещение или подземное пространство. Оставайтесь в укрытии, пока не получите сообщение об отмене тревоги. Если вы дома - не подходите к окнам и не выходите на улицу.

Сирена ракетной тревоги вновь запущена в Белгороде и округе в 12:20. Раздаются громкие звуки. Работает ПВО.

Отбой ракетной опасности в 12:31.