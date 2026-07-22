ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области утром 22 июля Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ ударили беспилотниками по девяти населенным пунктам в шести муниципалитетах Белгородской области утром 22 июля. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Шебекино после атаки нескольких FPV-дронов в трех частных домах разбиты окна, повреждены крыши двух цехов предприятия, легковой легковушка и грузовик. В селе Безлюдовка Шебекинского округа из-за детонации дрона повреждены микроавтобус, крыша и остекление частного домовладения.

В селе Никольское Белгородского округа при взрыве нескольких FPV-дронов повреждены окна частного дома, грузовик и легковушка. В поселке Октябрьский после атак БПЛА повреждены фасад коммерческого объекта, остекление и крыши двух частных домов. В одном из домов загорелась крыша – пожар ликвидировали. Также повреждены четыре автомобиля.

В селе Посохово Валуйского округа от удара дрона повреждено техническое сооружение.

В селе Доброе Грайворонского округа из-за атаки FPV-дрона повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. В селе Смородино после удара БПЛА пробита крыша частного дома.

В селе Сергиевка Краснояружского округа в результате детонации дронов посечены фасады, окна четырех частных домов и автомобиль.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа от удара FPV-дрона на парковке предприятия повреждены три грузовика.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.