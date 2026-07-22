В Белгородской области в массовом ДТП пострадала пожилая женщина

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Вчера, 21 июля, в Старооскольском округе Белгородской области при столкновении трех легковушек пострадала пенсионерка. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, около полудня на трассе «М-2 «Крым» - Прохоровка-Губкин Р-298» 72-летний водитель на «ВАЗ-2121» при перестроении не убедился в безопасности маневра и врезался в «Деу», за рулем которого находилась 43-летняя женщина. После этого отечественная легковушка опрокинулась и врезалась еще и в «Ладу Калина», которой управлял 65-летний водитель.

В результате аварии травмы получила 67-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ».