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НовостиПроисшествия22 июля 2026 8:20

В Белгородской области в массовом ДТП пострадала пожилая женщина

В Старом Осколе столкнулись три легковых автомобиля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Вчера, 21 июля, в Старооскольском округе Белгородской области при столкновении трех легковушек пострадала пенсионерка. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, около полудня на трассе «М-2 «Крым» - Прохоровка-Губкин Р-298» 72-летний водитель на «ВАЗ-2121» при перестроении не убедился в безопасности маневра и врезался в «Деу», за рулем которого находилась 43-летняя женщина. После этого отечественная легковушка опрокинулась и врезалась еще и в «Ладу Калина», которой управлял 65-летний водитель.

В результате аварии травмы получила 67-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ».