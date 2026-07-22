В Белгороде до 1 ноября завершат ремонт участка дороги на Преображенской

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде продолжает капремонт участка дороги по улице Преображенская от Чумичова до Богданки. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком. Накануне мэр областного центра Валентин Демидов проверил ход ремонта.

На сегодняшний день подрядная организация уже полностью выполнила фрезерование и устройство пандусов. На 90 и 92% выполнены монтаж и демонтаж бортового камня соответственно. На 80% - устройство тротуаров, а также на 70% - устройство нижнего слоя покрытия.

На обновленном участке дороги предусмотрено движение транспорта по двум полосам, с расширением до четырех полос на подходах к перекресткам для поворотов. После капремонта участка будет увеличена ширина полос, при этом сохранится выделенка для общественного транспорта. Кроме того, в рамках работ в нормативное состояние приведут и парковочное пространство. Здесь планируют сделать 106 машино-мест, из них 19 – для инвалидов. Помимо этого, на Преображенской обустроят велодорожку шириной два метра. Полностью завершить все работы планируют к 1 ноября.

- По поручению врио губернатора области Александра Шуваева наращиваем темпы для включения дополнительных участков в программу ремонта текущего года. Благодаря решению Александра Михайловича Белгород дополнительно получает 1,2 млрд рублей на капитальный ремонт автодорог, - поделился Валентин Демидов.

Напомним, в этом году планируют отремонтировать еще пять участков общей протяженностью 3,75 км. В планах на 2027 год – ремонт 13 участков протяженностью около 18 км.