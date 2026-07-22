Шестерых раненых белгородцев доставят на лечение в московские клиники

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В медицинские центры в Москву сегодня направят шестерых жителей Белгородской области, которые пострадали в результате атак со стороны вооруженных сил Украины в последние дни. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

По данным врио главы региона, такое решение принято после проведенной телемедицинской консультации с врачами столицы. Все шестеро пациентов находятся в тяжелом состоянии, врачи делают все необходимое для спасения их жизней.

- Ситуацию держу на личном контроле. Нахожусь на постоянной прямой связи с Минздравом России. Все, что необходимо, обеспечиваем оперативно, - отметил врио губернатора.

Шуваев также добавил, что перевод пациентов в Москву обеспечивается при поддержке Минздрава России.