Два человека ранены при атаке дрона ВСУ в Северном Белгородского округа Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в Белгородской области 22 июля. Ранены два человека. Подробности случившегося сообщил в оперативном штабе региона.

Предварительно известно, что украинский беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта в поселке Северный Белгородского округа. Один мужчина получил ранение бедра и перелом коленного сустава. У второго диагностировали рану плеча и акубаротравму. Обоих пострадавших бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу в Белгород.

В результате взрыва повреждены три автомобиля. На месте происшествия работают оперативные службы.