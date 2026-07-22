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НовостиПолитика22 июля 2026 7:01

Два человека ранены при атаке дрона ВСУ в Северном Белгородского округа

«Скорые» доставляют пострадавших в больницу Белгорода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Два человека ранены при атаке дрона ВСУ в Северном Белгородского округа

Два человека ранены при атаке дрона ВСУ в Северном Белгородского округа

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в Белгородской области 22 июля. Ранены два человека. Подробности случившегося сообщил в оперативном штабе региона.

Предварительно известно, что украинский беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта в поселке Северный Белгородского округа. Один мужчина получил ранение бедра и перелом коленного сустава. У второго диагностировали рану плеча и акубаротравму. Обоих пострадавших бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу в Белгород.

В результате взрыва повреждены три автомобиля. На месте происшествия работают оперативные службы.