Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 июля 2026 6:48

В Белгороде до трех человек выросло число пострадавших после атак ВСУ 21 июля

Самостоятельно за медицинской помощью обратился еще один мужчина
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

Фото: @v_v_demidov

Количество пострадавших в результате атак со стороны вооруженных сил Украины в Белгороде выросло до трех человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

За медицинской помощью самостоятельно обратился еще один мужчина. Врачи диагностировали ему акубаротравму и оказали необходимую помощь.

Напомним, от ударов вражеских БПЛА по коммерческим объектам в областной столице 21 июля погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Также госпитализированы женщина с частичной ампутацией руки – она в тяжелом состоянии, и 18-летний парень с осколочными ранениями.