В Белгороде до трех человек выросло число пострадавших после атак ВСУ 21 июля

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Количество пострадавших в результате атак со стороны вооруженных сил Украины в Белгороде выросло до трех человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

За медицинской помощью самостоятельно обратился еще один мужчина. Врачи диагностировали ему акубаротравму и оказали необходимую помощь.

Напомним, от ударов вражеских БПЛА по коммерческим объектам в областной столице 21 июля погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Также госпитализированы женщина с частичной ампутацией руки – она в тяжелом состоянии, и 18-летний парень с осколочными ранениями.