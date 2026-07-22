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НовостиПолитика22 июля 2026 5:58

В Белгороде объявили об опасности атаки беспилотников утром 22 июля

Жителям необходимо быть предельно осторожными
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде и округе объявлена беспилотная опасность

В Белгороде и округе объявлена беспилотная опасность

Фото: скриншот видео.

В Белгороде объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов 22 июля. Система оповещения населения сработала в 08:53.

Жителей областного центра призывают быть предельно осторожными и внимательными. По возможности оставайтесь дома, а находясь в помещении, не подходите к окнам. На улице в случае угрозы займите ближайшее укрытие. Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Ранее беспилотную опасность также объявили в Белгородском округе. Мониторинговые каналы сообщают об активности БПЛА.