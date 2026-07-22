Беспилотники ВСУ уничтожили над Белгородской областью в ночь на 22 июля

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению и гражданским объектам в Белгородской области с применением беспилотников. Очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в ночь на 22 июля ВСУ ударили по территориям 17 регионов страны, в том числе по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.