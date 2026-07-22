Два человека погибли, 13 пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область за прошедшие сутки

Фото: официальный канал Александра Шуваева

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась 64 атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.

Под ударом оказались Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Прохоровский, Новооскольский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Зафиксировано четыре артиллерийских обстрела и три сброса взрывных устройств с БПЛА.

Расчеты ПВО и другие задействованные подразделения сбили над регионом 132 вражеских беспилотника.

- К большому сожалению, при террористических атаках ВСУ не обошлось без жертв. В Белгороде и Шебекинском округе погибли двое мирных жителей, - отметил Александр Шуваев.

Кроме того, в Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах ранены 13 человек. Шестеро из них остаются в больницах.