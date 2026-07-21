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НовостиПолитика21 июля 2026 19:55

Бойцы «БАРС Белгород» сбили над регионом 64 беспилотника за два дня

Среди ликвидированных аппаратов разведывательные и ударные БПЛА
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Расчеты FPV-ПВО бригады «БАРС Белгород» за 20 и 21 июля сбили 64 украинских беспилотника. Об этом рассказал врио губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

Среди ликвидированных аппаратов 32 ударных БПЛА «Дартс», 18 ударных БПЛА «Майя», три ударных БПЛА Hornet, по два разведывательных БПЛА «Домаха» и «Лелека 100», а также ударные БПЛА FP 2, V2U, «Блискавка», разведывательные БПЛА «Мара», «Фурия», «Лелека 100 LR» и барражирующий боеприпас HX2 Karma.

- Ситуация остается напряженной, но вместе мы справимся, - подытожил сводку глава региона.