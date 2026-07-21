Бойцы «БАРС Белгород» сбили над регионом 64 беспилотника за два дня

Фото из архива КП

Расчеты FPV-ПВО бригады «БАРС Белгород» за 20 и 21 июля сбили 64 украинских беспилотника. Об этом рассказал врио губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

Среди ликвидированных аппаратов 32 ударных БПЛА «Дартс», 18 ударных БПЛА «Майя», три ударных БПЛА Hornet, по два разведывательных БПЛА «Домаха» и «Лелека 100», а также ударные БПЛА FP 2, V2U, «Блискавка», разведывательные БПЛА «Мара», «Фурия», «Лелека 100 LR» и барражирующий боеприпас HX2 Karma.

- Ситуация остается напряженной, но вместе мы справимся, - подытожил сводку глава региона.