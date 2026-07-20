Мэр Белгорода показал кадры атакованной автомойки в Белгороде

Фото: @v_v_demidov

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал кадры с места ЧП в Белгороде, где один человек погиб, еще десять получили различные ранения.

Фото: @v_v_demidov

Напомним, около шести часов вечера один из прилетов пришелся по автомойке в областном центре. На месте повреждены три автобуса, восемь легковушек и двадцать грузовиков, а также фасады и остекление нескольких предприятий, расположенных рядом.

Фото: @v_v_demidov

Валентин Демидов сообщил, что на месте ЧП продолжают работать оперативные службы.

Фото: @v_v_demidov

Что касается пострадавших, всех десятерых доставили во вторую городскую больницу. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.