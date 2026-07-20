В Белгороде 38 многоэтажек на сутки останутся без горячей воды Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде без горячего водоснабжения на время останутся жильцы 38 многоквартирных домов в районе Харьковской горы. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, такие меры связаны с реконструкцией изношенного участка тепловой сети на улице Щорса. Д начала отопительного сезона теплоэнергетики заменят здесь почти 700 метров магистральных и районных труб разного размера.

Горячая вода будет отключена уже в полночь с 21 на 22 июля. Ограничения продлятся до полуночи следующих суток.

Временные неудобства коснуться белгородцев по следующим адресам: ул. Губкина д. 17а, 17б, 17в (корп. 1,2,3), 17и, 42а, 42б, 42в, 42г, 42д, 42е, 42ж, 42з, 42к; ул. Шаландина д.2, 2в, 8, 10; ул. Щорса д.39, 39а, 39б, 37в, 41б, 43; ул. Горького д.72, 74, 76, 78; ул. Щорса д.16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 39а, 39в; ул. Королева д.2а, 2к.