Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино 20 июля

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах вечером 20 июля объявили ракетную опасность. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 18:12.

Над областным центром раздаются громкие звуки. По предварительной информации, по воздушным целям противника работают дежурные средства ПВО.

Жителей призывают быть предельно осторожными. Не подходите к окнам и не выходите на улицу. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.. Оставайтесь в укрытии, пока не получите сообщение об отмене тревоги.