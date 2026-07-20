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НовостиПроисшествия20 июля 2026 15:15

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино 20 июля

Жителям необходимо срочно проследовать в укрытия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах вечером 20 июля объявили ракетную опасность. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 18:12.

Над областным центром раздаются громкие звуки. По предварительной информации, по воздушным целям противника работают дежурные средства ПВО.

Жителей призывают быть предельно осторожными. Не подходите к окнам и не выходите на улицу. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.. Оставайтесь в укрытии, пока не получите сообщение об отмене тревоги.