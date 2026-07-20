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НовостиПроисшествия20 июля 2026 15:05

Белгородцу на год и два месяца ограничили свободу за причинение смерти по неосторожности

Фигурант выстрелил в мишень, а попал в приятеля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородцу на год и два месяца ограничили свободу за причинение смерти по неосторожности

Белгородцу на год и два месяца ограничили свободу за причинение смерти по неосторожности

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Новооскольского округа. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Установлено, что в апреле этого года осужденный вместе со знакомым в нарушение правил выстрелил из принадлежащего ему охотничьего карабина в сторону установленной мишени. Однако патрон попал в знакомого, который в момент выстрела оказался на линии огня. Потерпевший в итоге скончался в больнице.

Суд назначил фигуранту наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 2 месяца. Он также лишен права хранить и носить оружие сроком на два года. кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны.