Дожди и грозы обещают в Белгородской области 21 июля Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, во вторник, 21 июля на территории Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Днем также обещают кратковременные дожди, местами ливни с грозами, в отдельных районах могут выпасть осадки в виде града. Ветер западной четверти ночью небольшой, днем при грозах порывы могут достигать 17 метров в секунду.

По региону температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов тепла, днем стоит ожидать +24… +29 градусов. В областном центре ночью 17-19 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +24…+26 градусов.

В региональном МЧС белгородцам напоминают, что нельзя сжигать траву и мусор на приусадебных участках и рядом с лесными массивами. Не бросайте в траву непогашенные сигареты и спички. Не используйте открытый огонь в ветреную погоду. Если вы заметили возгорание сухой травы, попробуйте самостоятельно потушить ее и сразу вызывайте пожарных.