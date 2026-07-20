Белгородская область получила 1,2 млрд рублей на организацию отдыха детей за пределами региона Фото: соцсети Александра Шуваева.

Федеральное правительство выделило Белгородской области 1,2 миллиарда рублей на организацию отдыха детей за пределами региона. Провести каникулы в санаториях и летних лагерях в других областях смогут порядка 16,5 тысяч школьников. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

По информации врио главы региона, отдохнуть в детские лагеря в Краснодарском крае уже отправилась первая группа ребят. В их числе 750 школьников из Белгородского, Борисовского, Грайворонского. Валуйского, Краснояружского округов и из Белгорода.

- Глава нашего государства держит на особом контроле поддержку жителей приграничных территорий и понимает, как важно нашим детям сейчас оказаться в безопасности, укрепить здоровье и просто побыть в спокойной обстановке, - отметил врио губернатора.

Александр Шуваев также выразил благодарность Михаилу Мишустину и губернаторам регионов за всестороннюю поддержку белгородской молодежи. Он также напомнил, что записать школьников в группы на отдых можно через классных руководителей и директоров школ. В первую очередь будут отправлять детей из приграничных территорий, детей участников СВО, многодетных семей, а также тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.