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НовостиОбщество20 июля 2026 13:48

Белгородская область получила 1,2 млрд рублей на организацию отдыха детей за пределами региона

За пределами Белгородской области смогут отдохнуть 16,5 тысяч школьников
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородская область получила 1,2 млрд рублей на организацию отдыха детей за пределами региона

Белгородская область получила 1,2 млрд рублей на организацию отдыха детей за пределами региона

Фото: соцсети Александра Шуваева.

Федеральное правительство выделило Белгородской области 1,2 миллиарда рублей на организацию отдыха детей за пределами региона. Провести каникулы в санаториях и летних лагерях в других областях смогут порядка 16,5 тысяч школьников. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

По информации врио главы региона, отдохнуть в детские лагеря в Краснодарском крае уже отправилась первая группа ребят. В их числе 750 школьников из Белгородского, Борисовского, Грайворонского. Валуйского, Краснояружского округов и из Белгорода.

- Глава нашего государства держит на особом контроле поддержку жителей приграничных территорий и понимает, как важно нашим детям сейчас оказаться в безопасности, укрепить здоровье и просто побыть в спокойной обстановке, - отметил врио губернатора.

Александр Шуваев также выразил благодарность Михаилу Мишустину и губернаторам регионов за всестороннюю поддержку белгородской молодежи. Он также напомнил, что записать школьников в группы на отдых можно через классных руководителей и директоров школ. В первую очередь будут отправлять детей из приграничных территорий, детей участников СВО, многодетных семей, а также тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.