На Садовой в Белгороде при столкновении легковушек пострадал мужчина Фото: "КП" Архив.

Сегодня в Белгороде около 13:40 на улице Садовая произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. По предварительной информации, 21-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Рено Симбол», нарушил правила перестроения и врезался в едущий впереди в попутном направлении «ФАВ», которым управлял 52-летний автомобилист.

В результате столкновения китайская легковушка опрокинулась. Находившемуся в салоне 36-летнему пассажиру потребовалась медицинская помощь – он получил травмы.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.