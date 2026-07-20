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НовостиПроисшествия20 июля 2026 13:13

На Садовой в Белгороде при столкновении легковушек пострадал мужчина

Один из автомобилей в результате ДТП опрокинулся
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На Садовой в Белгороде при столкновении легковушек пострадал мужчина

На Садовой в Белгороде при столкновении легковушек пострадал мужчина

Фото: "КП" Архив.

Сегодня в Белгороде около 13:40 на улице Садовая произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. По предварительной информации, 21-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Рено Симбол», нарушил правила перестроения и врезался в едущий впереди в попутном направлении «ФАВ», которым управлял 52-летний автомобилист.

В результате столкновения китайская легковушка опрокинулась. Находившемуся в салоне 36-летнему пассажиру потребовалась медицинская помощь – он получил травмы.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.