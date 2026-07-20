Белгородка сходила за покупками с украденной у соседа банковской картой Фото: "КП" Архив.

С заявлением о пропаже средств с банковской карты в полицию Старого Оскола обратился 74-летний местный житель. Мужчина рассказал, что с его счета пропало больше 5 тысяч рублей.

По подозрению в совершенном преступлении правоохранители задержали 38-летнюю соседку потерпевшего. Предварительно установлено, что злоумышленница пришла в гости к пенсионеру, а когда тот вышел на балкон, умыкнула его банковскую карточку. После она оплатила ею покупки в одном из супермаркетов.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что на оскольчанку завели уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.