В Белгородской области иномарка врезалась в дорожный знак, слетела в кювет и опрокинулась

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

В воскресенье, 19 июля, около половины первого дня в Алексеевском округе Белгородской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Один человек погиб, еще двое пострадали. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, на 216 км автодороги «М2 «Крым» Белгород М4 «Дон» 24-летний водитель «Опеля» не справился с управлением транспортного средства. Легковушка врезалась в дорожный знак, слетела в кювет и опрокинулась.

В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончалась 38-летняя пассажирка легковушки. Водитель иномарки и 29-летняя пассажирка получили травмы.