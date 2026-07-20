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НовостиПроисшествия20 июля 2026 11:20

В Белгородской области 15-летний подросток может лишиться свободы за кражу питбайка

Несовершеннолетний находится под подпиской о невыезде
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

С заявлением о краже питбайка, примерной стоимостью около 200 тысяч рублей, в полицию Старого Оскола Белгородской области обратился 19-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что оставил транспорт возле своего дома, а спустя время не обнаружил его там.

По подозрении в совершенном преступлении правоохранители задержали 15-летнего подростка. Предварительно установлено, что несовершеннолетний давно мечтал о таком спортинвентаре, однако родители были против. Юноша проезжал на маршрутке и увидел свою мечту возле чужого дома. На его удачу ключи оказались в замке зажигания. После правоохранители нашли подростка и изъяли питбайк.

В пресс-службе УМВД Росси по Белгородской области рассказали, что по факту кажи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде. Согласно санкциям статьи, ему грозит до пяти лет лишения свободы.