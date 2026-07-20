Белгородка попала под уголовное дело за мошенничество с социальной выплатой Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 62-летней жительницы Валуйского округа. Женщину признали виновной в мошенничестве. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в июне 2023-го фигурантка обратилась в МФЦ за получением социальной выплаты на покупку жилья. Ей выдали жилищный сертификат на сумму свыше 3,7 млн рублей. Злоумышленница подыскала жилье подешевле – она купила дом на сумму 3,3 млн, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.

С учетом мнения прокурора суд назначил белгородке наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленница обязана возместить ущерб региональному министерству. Приговор суда пока не вступил в законную силу.