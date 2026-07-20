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НовостиПроисшествия20 июля 2026 10:23

Под Белгородом легковушка слетела в кювет и врезалась в опору ЛЭП

Водитель «Лады» не справился с управлением транспортного средства
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Под Белгородом легковушка слетела в кювет и врезалась в опору ЛЭП

Под Белгородом легковушка слетела в кювет и врезалась в опору ЛЭП

Фото: "КП" Архив.

В воскресенье, 19 июля, в Ивнянском округе Белгородской области в дорожно-транспортном происшествии пострадал пожилой мужчина. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, около часа дня на четвертом километре автодороги «Ивня – Песчаное – Хомутцы» 71-летний водитель за рулем «Лады» не справился с управлением транспортного средства. Автомобиль съехал с проезжей части дороги и врезался в опору линии электропередачи.

В результате автоаварии пожилой автомобилист получил травмы.