В Белгородской области для детей-сирот предоставят 210 квартир в 2026-м Фото: соцсети Александра Шуваева.

В Белгородской области в 2026 году закупят 210 квартир для детей-сирот. На сегодняшний день необходимое число жилплощадей приобрели в трех муниципальных образованиях – Ровеньском, Шебекинском и Ивнянском – всего 61 квартира, что составляет 29% от общего запланированного в регионе объема. Об этом по итогам еженедельного оперативного совещания правительства области рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Врио главы региона также отметил, что риск невыполнения плана есть на данный момент в Валуйском, Красногвардейском и Старооскольском округах. В муниципалитетах низкий объем освоения средств и слабая строительная готовность. Главам округов необходимо до 1 августа подготовить дорожную карту по исправлению проблем.

- Выполнить программу необходимо до 1 октября. Контроль осуществляет министерство строительства, - поручил Александр Шуваев.