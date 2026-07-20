В Белгородской области сотрудники водоканала устранили больше 8 000 засоров на сетях водоотведения

Фото: пресс-служба областного Водоканала

В Белгородской области сотрудники водоканала с начала года устранили 8243 засора на сетях водоотведения. Каждый день им приходится прочищать порядка 45 засоров на сетях канализации.

В пресс-службе областного водоканала рассказали, что чаще всего засоры приходится ликвидировать на участках эксплуатации канализационных сетей в Белгородском, Старооскольском и Губкинском округах. При этом за последние два года количество засоров выросло на 10%.

В качестве основной причины возникновения засоров, как и прежде, остается выброшенный в канализацию строительный мусор, предметы личной гигиены и остатки пищи. Специалисты в очередной раз напоминают белгородцам, что утилизация такого мусора через централизованную систему водоотведения приводит к нарушениям в работе системы водоотведения и изливу стоков. Кроме того, такие действия вызывают преждевременный износ трубопроводов и оборудования канализационных насосных станций.