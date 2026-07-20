В Белгородской агломерации временно изменили маршруты автобусов на Никольское Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской агломерации из-за высокой активности беспилотников ВСУ временно изменили маршруты следования пассажирских автобусов, которые курсируют по направлению в село Никольское Белгородского округа. Об этом сообщает Организатор пассажирских перевозок области.

Так, изменения маршрутов коснутся автобусов №№ 111«Энергомаш – с. Никольское», 117У «Гриневка – микрорайон Тавровский», 134 «Энергомаш – с. Старая Нелидовка», 146 «Энергомаш – с. Ясные Зори – с. Устинка», 146А «СитиМолл – микрорайон Черемушки – микрорайон Зарубино» и 154 «Энергомаш – с. Пуляевка». Пассажирский транспорт будет курсировать только до остановочного пункта «Таврово-2».

Белгородцев просят учитывать эту информацию и заранее планировать свои поездки. Информация о возобновлении движения по установленным графикам и маршрутам будет опубликована дополнительно.