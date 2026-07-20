В Белгородской области полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Шебекино Белгородской области около двух часов ночи сегодня произошло смертельно дорожно-транспортное происшествия. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, на улице Петровская 22-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Лада», не справился с управлением, транспортное средство врезалось в опору линии электропередачи.

В результате столкновения на месте происшествия от полученных травм погиб 21-летний пассажир отечественной легковушки. Водитель получил телесные повреждения.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.