Мэр Белгорода показал последствия утренней атаки беспилотника ВСУ в городе

Фото: @v_v_demidov

Утром 20 июля беспилотник ВСУ нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде. От удара осколочные ранения получил мужчина. Пострадавшего госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Мэр областной столицы сообщил, что на месте атаки повреждены навес и остекление коммерческого объекта, а также автомобиль. Кроме того, осколками посекло остановочный комплекс.

- Сейчас территория оцеплена, работают оперативные службы. Коммунальщики приступают к уборке осколков. Поставил задачу оперативно организовать восстановление, - сообщил Валентин Демидов.

Градоначальник также напомнил, что вчера, 19 июля, город атаковали три вражеских беспилотника, два из которых удалось ликвидировать в воздухе. Третий дрон ударил по коммерческому объекту – ранения получила женщина, она в больнице под наблюдением врачей. На месте удара повреждены навес коммерческого объекта, автобус и легковушка.

Валентин Демидов также напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов или в экстренной ситуации белгородцам необходимо звонить по номеру «112».