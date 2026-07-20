В Белгороде и Белгородском округе повторно объявили об угорозе атаки БПЛА

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде и Белгородском округе повторно объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов утром 20 июля. Мониторинговые каналы сообщают о высокой активности дронов противника.

Жителей призывают быть предельно осторожными и внимательными. По возможности оставайтесь дома и ни в коем случае не подходите к окнам. Если вы на улице, займите ближайшее укрытие в МКД или воспользуйтесь защитным модулем. Не игнорируйте систему оповещения и сообщения мониторинговых каналов.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене беспилотной опасности.