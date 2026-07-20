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НовостиПолитика20 июля 2026 6:56

ВСУ за прошедшие сутки 130 раз атаковали Белгородскую область

Над территорией региона было уничтожено 170 беспилотников противника
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ за прошедшие сутки 130 раз атаковали Белгородскую область

ВСУ за прошедшие сутки 130 раз атаковали Белгородскую область

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территории 12 муниципалитетов Белгородской области. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 14 мирных жителей, в их числе – двое детей. После детального обследования предварительный диагноз у трехлетнего малыша не подтвердился, его отпустили домой.

Двоих других несовершеннолетних госпитализировали в профильные отделения детской областной клинической больницы. По оценке врачей, они в состоянии средней степени тяжести. Перевода в федеральные клиники не требуется. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник произвел четыре обстрела с применением РСЗО и артиллерии. Также восемь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 170 беспилотников сбиты и подавлены, - добавил врио главы региона.