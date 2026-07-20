ВСУ за прошедшие сутки 130 раз атаковали Белгородскую область Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территории 12 муниципалитетов Белгородской области. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 14 мирных жителей, в их числе – двое детей. После детального обследования предварительный диагноз у трехлетнего малыша не подтвердился, его отпустили домой.

Двоих других несовершеннолетних госпитализировали в профильные отделения детской областной клинической больницы. По оценке врачей, они в состоянии средней степени тяжести. Перевода в федеральные клиники не требуется. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник произвел четыре обстрела с применением РСЗО и артиллерии. Также восемь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 170 беспилотников сбиты и подавлены, - добавил врио главы региона.