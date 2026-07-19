Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 июля 2026 19:59

От очередных атак ВСУ пострадали еще два жителя Белгородской области

Медики «скорой» оказали помощь пострадавшим на месте происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
От очередных атак ВСУ пострадали еще два жителя Белгородской области

От очередных атак ВСУ пострадали еще два жителя Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Еще четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам вооруженных сил Украины. Пострадали два мирных жителя. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Вражеский беспилотник нанес удар по объекту торговли в селе Федчевка Ивнянского округа. Мужчина и женщина в результате детонации получили акубаротравмы. Медики «скорой» оказали необходимую помощь пострадавшим на месте происшествия. От предложенной госпитализации они отказались. В здании пробита крыша.

На участке автодороги между Уразово и Герасимовкой в Валуйском округе украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Транспортное средство повреждено.

В поселке Чапаевский Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона сгорел грузовой автомобиль.

В селе Сергиевка Краснояружского округа после атак нескольких дронов повреждены хозяйственная постройка социального объекта и машина.