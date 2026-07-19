От очередных атак ВСУ пострадали еще два жителя Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Еще четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам вооруженных сил Украины. Пострадали два мирных жителя. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Вражеский беспилотник нанес удар по объекту торговли в селе Федчевка Ивнянского округа. Мужчина и женщина в результате детонации получили акубаротравмы. Медики «скорой» оказали необходимую помощь пострадавшим на месте происшествия. От предложенной госпитализации они отказались. В здании пробита крыша.

На участке автодороги между Уразово и Герасимовкой в Валуйском округе украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Транспортное средство повреждено.

В поселке Чапаевский Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона сгорел грузовой автомобиль.

В селе Сергиевка Краснояружского округа после атак нескольких дронов повреждены хозяйственная постройка социального объекта и машина.