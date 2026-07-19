Бойцы «БАРС-Белгород» сбили над регионом 35 вражеских дронов 19 июля

Фото: официальный канал Александра Шуваева

19 июля расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона ПБС бригады «БАРС-Белгород» сбили 35 дронов противника. Об этом рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

На счету бойцов 25 ударных БПЛА «Дартс», по два разведывательных БПЛА «Домаха» и ударных БПЛА «Майя», а также разведывательные БПЛА «Лелека», Sokil, Shark, «Мара», барражирующий боеприпас Ram 2X и ударный БПЛА «Батяр».

- В вашем лице хочу поблагодарить всех наших стражей неба: мобильные огневые группы «Орланов», «Барсов», расчеты ПВО Минобороны, - написал в своем канале врио губернатора.