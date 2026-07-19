Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2026 13:52

В Белгородской области металлургам вручили государственные и региональные награды к профессиональному празднику

Передовики производства отмечены медалями и грамотами
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области металлургам вручили государственные и региональные награды к профессиональному празднику

В Белгородской области металлургам вручили государственные и региональные награды к профессиональному празднику

Фото: скриншот видео.

В День металлурга в Белгородской области государственными и региональными наградами отметили передовиков отрасли. В числе наград медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «Трудовая доблесть» и почетные звания «Почетный горняк» и «Почетный металлург», почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, а также медали «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев поздравил работников градообразующих предприятий региона. Он назвал их «настоящим каркасом Белгородчины».

- За этими наградами – тысячи часов работы, тяжелые смены и переживания за результат. Спасибо вам за этот труд. Вы – сила и опора экономики нашей области, - отметил Александр Шуваев.