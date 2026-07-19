В Белгородской области в июле стартовал 4 смена «Время юных героев» Центра «ВОИН»

Фото: пресс-служба Центра "ВОИН"

В июле в Алексеевке Белгородской области стартовала 4 смена «Время юных героев» Центра «ВОИН». На базе палаточного лагеря больше 90 подростков погрузились в обучение тактической медицины, огневой и тактической подготовки, управлению БПЛА, инженерному делу, топографии, а также патриотическому воспитанию. Помимо этого доля ребят организовали шахматные турниры для стратегического мышления и волейбол для командного духа.

Один из участников – 16-летний Ренат Гарунов из Алексеевки в проекте не новичок. Он участвует в сборах с 2024-го, а в этой смене уже заместитель командира взвода. Он подает пример сверстникам и помогает инструкторам держать строй. Отмечает, что такие сборы помогают понять, на что ты способен.

Всего же с начала лета в военно-патриотических сборах Центра «ВОИН» в 20 регионах страны, в том числе в Белгородской области, обучение прошли уже порядка 7000 подростков. Еще больше 2000 ребят сейчас продолжают обучение.

- Среди проектов Центра особенно выделяются летние военно-патриотические смены «Время юных героев». Тысячи курсантов проходят образовательный интенсив в течение нескольких недель. В обучении мы делаем акцент, в первую очередь, на знаниях и навыках, которые могут пригодиться каждому. В то же время у ребят формируется характер, дисциплина и осознанное чувство ответственности, - отметил директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко.

Также добавим, что в этом году к началу летней кампании для курсантов, которые прошли базовый курс, разработали 14 углубленных программ различной степени сложности. Это позволяет ребятам возвращаться в Центр «ВОИН» для получения более глубоких знаний по тактике, огневой подготовке, первой помощи и тактической медицине, управлению FPV-дронами и снайпингу.